Demirsu MEGİP sözleşmesi imzalanan iş yerlerini gezdi

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Kadın Kursiyerlerden Oluşan 24 Kişilik MEGİP sözleşmesi imzalanan işyeri İl Müdürü Gönül Demirsu tarafından ziyaret edildi.

Zonguldak İŞKUR İl Müdürlüğü ile Çaycuma Saltukova Beldesinde faaliyet gösteren Ece Ege Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında kadın giyim modelist yardımcısı mesleğinde tamamı kadın kursiyerlerden oluşan 24 kişilik MEGİP sözleşmesi imzalandı. İl Müdürü Gönül Demirsu, kursun başlamasıyla beraber işyerleri ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.

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