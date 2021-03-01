4 bina 7 evde 25 kişinin karantina süreci devam ediyor Korona virüse yakalanan 3 kişiden 1'i iyileşti, karantinada 11 gün geride kaldı

Zonguldak'ta 11 gün önce 3 kişinin test sonucunun pozitif çıkması sonucu Çatalağzı beldesindeki İsmet Paşa Sokak karantina altına alındı. Süreç devam ederken pozitif vakalardan biri negatife döndü. Çocuklarla birlikte 4 bina 7 dairede 25 kişinin karantina sürecinin diğer iki kişinin de negatife dönmesiyle sonlandırılması bekleniyor.

Geçen 19 Şubat günü Çatalağzı beldesinde Çatalağzı Hacıoğlu Mahallesi İsmet Paşa Sokak üzerindeki ikamet eden 3 kişi yeni tip korona virüs şüphesiyle rahatsızlandı. Sağlık ekiplerince alınan numuneler, laboratuvara gönderildi. Sokak üzerinde ikamet eden üç kişinin test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine filyasyon ekipleri temaslıların da yer aldığı 25 kişiyi belirledi. Çocukların da dahil olduğu dört bina, yedi daire ve toplam 25 kişinin karantina süreci devam etti. Testleri pozitif çıkanların mutasyon şüphesiyle ilgili yetkililerce kesin bir açıklama yapılmadı.

Polis ekipleri 11 günlük süreçte sokağa izinli olanların haricinde giriş çıkışları sonlandırdı. Mahalle muhtarı Yalçın Dursun karantina altındaki vatandaşların ihtiyaçlarını gidemeye çalıştıklarını anlattı. Dursun, "Üç kişi pozitifti. Şu anda ikiye düştü. İki kişi pozitif olarak devam ediyor. 25 kişinin karantina işlemi devam ediyor. Çocuklarla beraber 25 kişinin karantina süreci sürüyor. Yeni bir test süreci var. Önümüzdeki Cuma günü tekrar test yapılacak. Ona göre Hıfzıssıhha Kurulu karantinanın kaldırılması veya devam etmesi durumuyla ilgili bilgilendirmeyi yapacak. İnşallah bu süreçte de negatife döner. Vatandaşlar da rahatlar. Polis ekipleri nöbetini tutuyor. Ben kendim ihtiyaçlarını karşılıyorum. Devamlı çarşıya gidip ihtiyaçlarını alıyorum. Sırf mahalle negatife dönsün normal hayata dönelim diye uğraşıyoruz. Durumu ciddi olan yok. Bir hasta olan var. O da test yapıldı. Negatif çıktı. Kendi hastalığı nüksetti. Pozitif vakaların durumu normal" diye konuştu.

Pozitif çıkan vakaların mutasyonlu olup olmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Muhtar Yalçın Dursun, "Bana herhangi bir şey söylenmedi. Mutasyonlu dersem böyle bir şey doğru olmamış olur. Çünkü böyle bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Sadece pozitif çıktı. Karantinanın devam ettiği söylendi" dedi.

Dursun, karantinadaki vatandaşların tamamının negatife dönmesi durumunda önümüzdeki hafta Pazartesi günü itibariyle karantina sürecinin sonlandırılacağını açıkladı.

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