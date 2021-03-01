Zonguldak Kömürspor galibiyet hasretine son vermek istiyor

Zonguldak Kömürspor, evinde oynayacağı Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarına Fener sentetik sahada başladı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Zonguldak Kömürspor, ligin 26. haftasında perşembe günü Kahramanmaraşspor'u konuk edecek. Zonguldak Kömürspor 20'lık Amed Sportif Faaliyetler yenilgisinin ardından gözünü Kahramanmaraşspor maçına dikti. Kırmızılacivertli takım, Teknik Direktör Barış Şeref nezaretinde Fener sahasında Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarına başladı. Zonguldak Kömürspor, Fener sahasındaki antrenmana düz koşu ile başlayarak pas çalışması yaptı. Kırmızılacivertli takım 22 puanla 12. sırada yer alırken, Kahramanmaraşspor ise 27 puanla 11. sırada bulunuyor. 4 haftadır galibiyet hasreti çeken Kömürspor, Kahramanmaraşpor'u yenerek galibiyet hasretine son vermeyi planlıyor.



Şeref: "Kazanmaktan başka çaremiz yok"

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Barış Şeref, kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını söyleyerek, "Kolay maç yok, zor maçlar. Her zaman söylüyorum, kazanacağız. Puan ve puanlar için bakıyoruz. İkinci yarıda oynadığımız 5 maç var. Hepsini kazanabilirdik. Ama malesef bireysel hatalarla çok gol yiyoruz. Hiçbir takım bize baskı kuramadı. Maalesef puan alamayan ve 1 puan alan takım biz olduk. Bu maçı Devrek'te oynuyoruz, mutlak hedef 3 puan. 3 puan olmazsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ama bu maçı kazanacağız. 'Mücadele edecek misiniz, koşacak mısınız, kazanacak mısınız' demiyorum, 'kazanacağız' diyorum" açıklamasını yaptı.



Ören: "Kahramanmaraşspor maçının manevi değeri var"

Kaptan Sinan Ören, oynayacakları Kahramanmaraşspor maçının herkes için maneviyatı olduğunu belirterek, "Bizim için çok çok önemli bir maç. Şöyle bir gerçek var; Zonguldak Kömürspor bu değil. Daha iyisini yapabilecek bir takım var. Ateş basmadan bir an önce bizim bu ateşten çıkmamız gerekiyor. Bizim bu hafta ne yapıp ne edip kazanmamız gerek. Biliyorsunuz 3 Mart'taki önemli bir müsabaka. Maden şehitleri var. Grizu faciasındaki şehitlerimizi anacağız. Bu haftanın bizim açımızdan manevi anlamda sorumluluğu var. Geçmiş yıllarda yine maneviyatı yüksek maça çıkıp kazanmıştık. İnşallah tarih tekerrür eder diyorum. Bu maçı da kazanarak sonuçlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

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