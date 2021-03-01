Çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs yakalandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü 15 Şubat1 Mart tarihileri arasında il genelinde aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. İl genelinde yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il 15 Şubat 1 Mart tarihileri arasında il genelinde denetim yaptı. Aranan Şahısların Yakalanması için yapılan denetimlerde Asayiş suçlarından 45, Narkotik suçlarından 2, Kaçakçılık suçlarından 2 şahıs olmak üzere toplam 49 aranan şahıs yakalandı. Zonguldak İl Merkezi ile Ereğli, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde yakalanan bu şahıslardan, 05 yıl arası 15 şahıs, 510 yıl arası 2 şahıs olmak üzere toplam 17 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yakalanan bu şahıslardan 5 yıl ve üzeri hapis cezasıyla arananlar; M.T yaralama suçundan 5 yıl, B.Ö yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası alarak cezaevine sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.