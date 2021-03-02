Zonguldak’ta yüz yüze eğitim başladı

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Yüksek riskte olan Zonguldak’ta eğitim öğretime açılan okullarda öğrenciler sabah saatlerinde ilk derslerine girdiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası normalleşme açıklamalarının ardından tüm yurtta İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün yapılacak. 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 1222 saat, 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 1624 saat olarak başladı.

Sabah saatlerinde okula gelen öğrenciler okul önünde sıra olarak İstiklal marşını okudu. İstiklal marşının okunmasının ardından öğrenciler sıra halinde sınıflarına giderek eğitim öğretime başladı.

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