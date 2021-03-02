263 Kozlu maden şehidi anılacak

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Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Kozlu grizu faciasının 29’uncu Yıldönümünde, faciada hayatlarını kaybeden 263 maden şehidi için anma töreni düzenleyecek.

Törende, konuşmalar yapılacak, Maden Şehitleri için Kuranı Kerim okunacak, dualar edilecek.3 Mart 1992 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında meydana gelen grizu faciasında 263 maden işçisi şehit olmuştu. Tören, pandemi kuralları çerçevesinde, 3 Mart 2021 Çarşamba günü sabah saat: 07.45’te TTK Kozlu Müessesesi’nde düzenlenecek.

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