Zonguldak Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları açıkladı

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, sokağa kısıtlaması başta olmak üzere alınan yeni kararları açıkladı.

Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. maddelerine göre Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanarak İçişleri Bakanlığının 02/03/2021 tarih ve 3514 sayılı genelgeleri doğrultusunda kararlar aldı. Genelgeye göre yüksek riskli bölgede yer alan Zonguldak’ta, Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık genelgesiyle belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine, Hafta içi günlerde 21.0005.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının devam edilmesine, Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00 Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak olup, Cumartesi günleri 05.0021.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamasına karar verildi.



65 yaş üzeri ve 20 yaş altına süre uzatıldı

Kurul, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma sürelerinin 3 saatten 4 saate yükseltildiğini açıkladı. Buna göre, “65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilmiş olup; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.0014.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.0018.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir. Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına karar verilmiştir” denildi.



Restoran ve kafelere HES kodu ile girilecek

Belirlenen kapasite oranlarına göre 07.0019.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yemeiçme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masakoltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecek.

Yemeiçme yerleri 19:0021.00 saatleri arasında paket servisi veya gelal şeklinde, 21.0024.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecekler. Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yemeiçme yeri için oturma düzeni planı hazırlanacak ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilmesine, HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yemeiçme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa koltuk bulundurulmasına müsaade edilmemesine karar verildi.



Düğün organizasyonu en az üç gün öncesinden bildirilecek

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilmesine, Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilecek.

Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik/Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesine, karar verildi.

Benzer şekilde nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Valilik/Kaymakamlıklara e Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı ebaşvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesine karar verildi.



Kamudaki çalışma saatleri normale döndü

Öte yandan 2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kamudaki çalışma saatleri normale döndürüldü. Halı saha ve yüzme havuzlarının kapalı kalmasına, 2 Mart 2021 Salı tarihinden itibaren daha önce İl Hıfzıssıhha Kurulunun 08.02.2021 tarihli kararıyla 5(beş) gün yüz yüze başlayan okullara ek olarak resmi ve özel okullarda; Resmî ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıflarında seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 (iki) gün yüz yüze eğitime başlamasına, Tüm resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında ve ortaöğretim okullarının 12 inci sınıflarında MEB tarafından belirlenen program dahilinde yüz yüze eğitime başlanmasına ve ortaöğretim okullarında sınavların yüz yüze yapılmasına, tüm özel eğitim okulları ve tüm özel eğitim sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitime geçilmesine, Yüz yüze eğitime geçilen okullarda temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için okullarda bulunan kantinlerin açılmasına, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere kuru gıda olarak(öğrenciye özel paketlenmiş) 2 Mart 2021tarihinden itibaren yemek hizmeti sağlanmasına, Tüm eğitim kurumlarında, Sağlık Bakanlığı COVİD19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen önlemler alınması ve okullarda COVID19 pozitif vaka çıkması durumunda yapılması gereken uygulamaların yerine getirilmesine karar verildi.

Alınan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenlere Kabahatler Kanununun 32. Maddesine göre 427 TL (Dörtyüzyirmiyedi Türk Lirası) idari para cezası verilmesine, bu cezaya emir veren Vali veya Kaymakamlar tarafından karar verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

