Zonguldak Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları açıkladı

İHA

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, sokağa kısıtlaması başta olmak üzere alınan yeni kararları açıkladı.

Zonguldak Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları açıkladı

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, sokağa kısıtlaması başta olmak üzere alınan yeni kararları açıkladı.
Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. maddelerine göre Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanarak İçişleri Bakanlığının 02/03/2021 tarih ve 3514 sayılı genelgeleri doğrultusunda kararlar aldı. Genelgeye göre yüksek riskli bölgede yer alan Zonguldak’ta, Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık genelgesiyle belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine, Hafta içi günlerde 21.0005.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının devam edilmesine, Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00 Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak olup, Cumartesi günleri 05.0021.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamasına karar verildi.

65 yaş üzeri ve 20 yaş altına süre uzatıldı
Kurul, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma sürelerinin 3 saatten 4 saate yükseltildiğini açıkladı. Buna göre, “65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilmiş olup; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.0014.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.0018.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir. Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına karar verilmiştir” denildi.

Restoran ve kafelere HES kodu ile girilecek
Belirlenen kapasite oranlarına göre 07.0019.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yemeiçme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masakoltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecek.
Yemeiçme yerleri 19:0021.00 saatleri arasında paket servisi veya gelal şeklinde, 21.0024.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecekler. Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yemeiçme yeri için oturma düzeni planı hazırlanacak ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilmesine, HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yemeiçme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa koltuk bulundurulmasına müsaade edilmemesine karar verildi.

Düğün organizasyonu en az üç gün öncesinden bildirilecek
Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilmesine, Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilecek.
Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik/Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesine, karar verildi.
Benzer şekilde nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Valilik/Kaymakamlıklara e Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı ebaşvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesine karar verildi.

Kamudaki çalışma saatleri normale döndü
Öte yandan 2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kamudaki çalışma saatleri normale döndürüldü. Halı saha ve yüzme havuzlarının kapalı kalmasına, 2 Mart 2021 Salı tarihinden itibaren daha önce İl Hıfzıssıhha Kurulunun 08.02.2021 tarihli kararıyla 5(beş) gün yüz yüze başlayan okullara ek olarak resmi ve özel okullarda; Resmî ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıflarında seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 (iki) gün yüz yüze eğitime başlamasına, Tüm resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında ve ortaöğretim okullarının 12 inci sınıflarında MEB tarafından belirlenen program dahilinde yüz yüze eğitime başlanmasına ve ortaöğretim okullarında sınavların yüz yüze yapılmasına, tüm özel eğitim okulları ve tüm özel eğitim sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitime geçilmesine, Yüz yüze eğitime geçilen okullarda temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için okullarda bulunan kantinlerin açılmasına, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere kuru gıda olarak(öğrenciye özel paketlenmiş) 2 Mart 2021tarihinden itibaren yemek hizmeti sağlanmasına, Tüm eğitim kurumlarında, Sağlık Bakanlığı COVİD19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen önlemler alınması ve okullarda COVID19 pozitif vaka çıkması durumunda yapılması gereken uygulamaların yerine getirilmesine karar verildi.
Alınan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenlere Kabahatler Kanununun 32. Maddesine göre 427 TL (Dörtyüzyirmiyedi Türk Lirası) idari para cezası verilmesine, bu cezaya emir veren Vali veya Kaymakamlar tarafından karar verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köy kahvesine ceza yağdı
YEREL HABERLER Köy kahvesine ceza yağdı
263 Kozlu maden şehidi anılacak
YEREL HABERLER 263 Kozlu maden şehidi anılacak
Canlı: “Gençler arıcılığı meslek olarak düşünmeli”
YEREL HABERLER Canlı: “Gençler arıcılığı meslek olarak düşünmeli”
Zonguldak’ta yüz yüze eğitim başladı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta yüz yüze eğitim başladı
Köylülerin 'Yerli Elon Musk' dediği maden işçisi traktör yaptı
YEREL HABERLER Köylülerin 'Yerli Elon Musk' dediği maden işçisi ...
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Oğlunu ensesinden bıçaklayan baba tutuklandı
YEREL HABERLER Oğlunu ensesinden bıçaklayan baba tutuklandı
Çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs yakalandı
Zonguldak'ta 2 TL'ye yükselen ekmek zammı komisyonda görüşülecek
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 2 TL'ye yükselen ekmek zammı komisyonda ...
Zonguldak’taki vaka artışları tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Zonguldak’taki vaka artışları tedirgin ediyor
Zonguldak Kömürspor galibiyet hasretine son vermek istiyor
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor galibiyet hasretine son vermek ...
Zonguldak'ta vaka sayıları artışa geçti
YEREL HABERLER Zonguldak'ta vaka sayıları artışa geçti
Ekipler dezenfekte çalışması yaptı
YEREL HABERLER Ekipler dezenfekte çalışması yaptı
Balkondan düşerek hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Balkondan düşerek hayatını kaybeden genç son ...
4 bina 7 evde 25 kişinin karantina süreci devam ediyor Korona virüse yakalanan 3 kişiden 1'i iyileşti, karantinada 11 gün geride kaldı
YEREL HABERLER 4 bina 7 evde 25 kişinin karantina süreci devam ...
Demirsu MEGİP sözleşmesi imzalanan iş yerlerini gezdi
YEREL HABERLER Demirsu MEGİP sözleşmesi imzalanan iş yerlerini gezdi
Jandarmadan kısıtlamayı ihlal edenlere ceza
YEREL HABERLER Jandarmadan kısıtlamayı ihlal edenlere ceza
Devrek’te bacağı kırılan sokak köpeği tedavi altına alımdı
YEREL HABERLER Devrek’te bacağı kırılan sokak köpeği tedavi altına ...
Zonguldak’ta bin 150 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Zonguldak’ta bin 150 litre etil alkol ele geçirildi
Demirsu’dan kendi işini kuran engelli ve eski hükümlülere ziyaret
YEREL HABERLER Demirsu’dan kendi işini kuran engelli ve eski ...
Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip bıçakla boğazını kesti
YEREL HABERLER Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ...
Freni patlayan tırın dehşet anları güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Freni patlayan tırın dehşet anları güvenlik ...
Freni patlayan tır direğe ve park halindeki araca çarparak durabildi
YEREL HABERLER Freni patlayan tır direğe ve park halindeki araca ...
Freni patlayan motosiklet evin garajına çarparak durabildi Motosiklet sürücüsünün hayatını kask kurtardı
YEREL HABERLER Freni patlayan motosiklet evin garajına çarparak ...