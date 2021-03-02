Başkan Bozkurt, "Şehit madencileriz kalbimizde yatıyor”

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, 3 Mart 1992 tarihinde Kozlu’da yaşanan grizu faciasında yaşamını yitiren maden işçilerini andı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde 3 Mart 1992'deki grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisini rahmetle andığını belirten Başkan Bozkurt, “Allah böyle büyük bir acıyı halkımıza bir daha yaşatmasın. Bu büyük faciada yaşamını yitiren madencilerimizi rahmetle anıyor, geride kalanlarına sağlık ve başsağlığı dileklerimi bir kez daha yineliyorum” dedi.

Açıklamasında, 29 yıl önce Kozlu’da yaşanan bu facianın 180 yıllık madencilik tarihinin en büyük facialarından biri olduğunun altını çizen Başkan Çetin Bozkurt, “Bu facia Zonguldak'ta kömür madenciliğinin 180 yıllık tarihinin en büyük felaketlerinden biridir. Olay sonucunda 263 madenci yaşamını yitirmiştir. Yine 7 Mart 1983 tarihinde Kandilli’de 103, 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da yaşamını yitiren 301 ve bugüne kadar maden kazalarında şehit olan tüm madencilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, mekânları cennet olsun. Şehit madencilerimizin, ailelerinin, yakınlarının ve tüm halkımızın kalplerinde yattığını bir kez daha hatırlatıyorum” ifadelerini kullandı.

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