Jandarmadan servis araçlarına denetim

Zonguldak’ta jandarma ekipleri yüz yüze eğitim sürecinin başlamasıyla birlikte okul önlerinde ve servis araçlarında pandemi ve trafik kuralları çerçevesinde denetimler yaparak bilgilendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kabinesince alınan kararlar çerçevesinde başlayan yeni normalleşme süreci kapsamında, Zonguldak’taki okullarda kısmi olarak yüz yüze eğitime başlanması ile birlikte, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgesi il genelinde çocukların eğitim öğretim yılını daha güvenli ve sağlıklı bir süreç içerisinde geçirmelerini sağlamak maksadıyla okul önlerinde ve okul servis araçlarında pandemi ve trafik kuralları çerçevesinde gerekli kontroller yapıldı.

Öğrencilere ve okul servis aracı şoförlerine pandemi, trafik kuralları ve yeni normalleşme süreci hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca hafta boyunca ve önümüzdeki dönemlerde kontrollere devam edileceği öğrenildi.

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