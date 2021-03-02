Virajı alamayan tır refüje çıktı

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde direksiyon hâkimiyetini kaybeden tır refüje çıktı.

Kaza, Göktepe Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Erdoğan Usaç idaresindeki 41 F 4494 plakalı çekici 81 EP 793 plakalı Dorse tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çıktı ardından aydınlatma direğini devirdi. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza alanında güvenlik önlemleri aldı. Tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından yolda temizlik çalışmaları yapıldı.

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