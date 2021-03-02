Oda başkanları pandemiden etkilenen esnafın durumunu görüştü

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş'in ev sahipliğinde diğer oda ve esnaf temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda andemiden etkilenen esnafın durumu görüşüldü.

Kdz. Ereğli TSO'nun ev sahipliğinde bugün saat 16.00'da yapılan toplantıya Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tasin Tanyıldız, Kdz. Ereğli ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Bakkallar ve Manavlar Odası, Marangozlar Odası, Berberler ve Kuaförler Odası'nın başkan ve yöneticileri katıldı.

Toplantıya ilişkin olarak yapılan açıklamada esnaf temsilcisi oda ve kooperatif başkanlarının pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılarla topyekün mücadele edilmesi kararının alındığı, aşının önemi, üye esnafların durumu ve ilçe ekonomisinin genel durumu üzerinde istişarelerde bulunulduğu belirtildi.

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