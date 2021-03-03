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Zonguldak'ta 263 madenci dualarla anıldı

DHA

Zonguldak'ta 263 madenci dualarla anıldı


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi, facianın 29'uncu yıl dönümünde ocak girişinde dualarla anıldı.
TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında ölen 263 maden işçisi için ocak girişinde saat 07.30'da anma töreni düzenlendi. Törene, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile işçiler katıldı. Patlamada ölen işçiler için saygı duruşunda bulunulup dua edildi. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, en büyük maden kazalarından birinin 29 yıl önce Zonguldak'ta yaşandığını söyledi. Yeşil, madenciliğin dünyanın en ağır ve riskli mesleklerinden biri olduğunu ifade ederek, "Arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tüm maden şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Havzada 173 yıldır kömür üretiyoruz. Yerli ve milli kaynakların hak ettiği şekilde değerlendirilmesi ithalattan ülkemizi kurtaracaktır. Türkiye'nin kömür ihtiyacı var. Kömür de burada var. TTK'nın üretimi arttırması iççin işçi açıklarının giderilmesi gerekiyor" dedi.
TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu da grizu patlamasında yaşamını yitiren 263 maden işçisini rahmetle andıklarını söyleyerek, "3 Mart 1992'de ben burada 6 yıllık mühendistim. En son cenazeyi 5 yıl sonra aldığımda da işletme müdürüydüm. Bu travmayı yaşamış bir insan olarak cümleleri bir araya getirmek benim için çok zor" diye konuştu.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise Soma maden kazasında yaşamını yitiren maden işçilerinin ailelerine tanınan hakların 263 maden işçisinin yakınlarına da tanınması gerektiğini ifade etti.
VALİ TUTULMAZ: 3 MART ZONGULDAK İÇİN HÜZÜN GÜNÜ
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da 3 Mart'ın Zonguldak için hüzün günü olduğunu söyledi. Madenciliğin zor bir meslek olduğunu belirten Tutulmaz, şöyle konuştu:
"Allah madenci kardeşlerimizin mekanını cennet eylesin. Gerçekten zor ve riskli bir meslek. Yerin 600 metre altında çalışmak zor bir duygu. İnsanların kısa süre bile bulunmaktan kaçınacağı yerde bir ömür geçirmek kolay değil. Bunu yapan ve buna talip olan madenci kardeşlerimizi kutluyorum. Pandemi konusuna da değinmek istiyorum. Bu sürecin daha iyi hale gelmesi lazım. Hatta biraz daha ileriye giderek önce sarıya sonra mavi renklere bürünmek lazım. Bütün Zonguldak halkı olarak bunun bilinci içerisinde hareket etmemiz lazım. Şu anda sayılar yeniden yükselme eğilimine son 10 günde başlamıştı. Yine yükselme eğilimi devam ediyor. Bunu önce durdurmamız sonra mümkün olduğu kadar aşağıya çekmemiz gerekiyor. Normalleşme başlayınca her şeyi bırakmamız lazım. Bizim toplumumuzda böyle bir anlayış var. Lütfen duyarlı olalım. Önümüzde uzun süreç var."
İŞÇİLER BİR DAHA BÖYLE BİR ACI YAŞAMAK İSTEMİYOR
17 yıllık maden işçisi Muhammet Gök (42) de, acılarının hala taze olduğunu ifade ederek, "Biz halen aynı ocakta çalışmaya devam ediyoruz. Ekmek parası için çalışıyoruz. Çok üzgünüz. Ailelerine, yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi. Alaattin Buruş ise maden işçisinin en kötü, en acı günlerinden birini yaşadıklarını belirterek, "Madencinin en büyük dileği kazasız ve sağlıklı şekilde emekli olmak. Bizim için kötü bir gün. Allah bir daha böyle acı bir gün yaşatmasın. Zonguldak için iyi bir hatıra olmadı. Çok üzgünüz. Biz yine ocağa girip çalışmak zorundayız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-03-03 10:08:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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