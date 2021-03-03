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Zonguldak'ta Bülent Ecevit Caddesi üzerinde küçük çaplı araç yangını paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın sabah saatlerinde Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. 67 EV 538 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Aracından dumanlar çıktığını fark eden otomobil sürücüsü aracı kenara çekti. Ardından otomobil sürücüsü eline aldığı suyla araçtaki küçük çaplı yangını söndürdü. Öte yandan araçta maddi hasar meydana gelirken araç çekici yardımıyla yoldan çekildi.

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