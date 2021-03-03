Devrek’te 4. kattan düşen genç tamirci hayatını kaybetti

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Devrek ilçesinde bir binanın 4. katından düşen genç adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Fabrika Sokak No 30 sayılı adreste çatıda su kaçağını tamir ederken binanın 4. katından dengesini kaybederek düşen Niyazi Topal(33) isimli vatandaş hayatını kaybetti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ağır yaralanan Niyazi Topal’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Devrek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Topal tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, güvenlik güçleri meydana gelen olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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