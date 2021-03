Metruk bina tespiti yapılan 35 yıllık spor salonuna yıkım engeli

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesi’nde yaklaşık 35 yıl önce yapılan ve okul binasının yanında yer alan spor salonu öğrenciler için büyük tehlike oluşturuyor.

İçişleri Bakanlığı’nın 2018 yılında can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların tespit edilip yıkılması yönünde Zonguldak Valiliği’nin talimatı doğrultusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Kandilli Belediyesi ortak çalışma yürüttü. Yapılan çalışma ile belde genelinde tespit edilen 50 metruk binanın yıkılması için Zonguldak Valiliği, Kandilli Belediyesi’ne yazı gönderdi. Beldede yıkım çalışmaları başlarken bazı kurumların metruk binaların yıkımına engel olmaya çalışması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Kandilli Beldesi’nde 1985 yılında inşa edilen ve yaklaşık 20 yıldır kullanılmayan kapalı spor salonu meydana gelen depremler ve uzun yıllar bakımı yapılmadığı için kullanılamaz hale geldi. Çatısının yıkılması, duvarlardaki çatlaklar nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi uzmanlarınca yapılan inceleme sonucu kullanılamayacak halde olduğu belirlenen ve metruk binalar arasına alınan kapalı spor salonu için bazı kurumların engel çıkarttığı iddia edildi. Kandilli Beldesi sakinleri yanında okul bulunan spor salonunun çatısından sürekli parçalar düştüğü için çocuklarının ve kendi can güvenliklerinin olmadığını savundu. Spor salonun da son 20 yıldır hiçbir faaliyet yapılmadığını ve bu binanın uygunsuz işler için zaman zaman kullanıldığını bildiklerini anlatan belde sakinleri Zonguldak Valiliği’nin önlem almasını beklediklerini ifade etti. Binanın yıkımına engel olunduğunu öğrendiklerini dile getiren belde sakinleri, “Bildiğimiz kadarıyla hem Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hem de Özel İdare de ki yetkili birimler spor salonuna kullanılamaz ve metruk bina tespiti yapmışlar. Bina zaten çıplak gözle de incelendiğinde kullanılamayacağı açıkça ortada. Burası bazı geceler uygunsuz işler içinde kullanılıyor. Güvenlik güçlerimizde bunu biliyor. Spor salonunun hemen yanında çocuklarımız eğitimöğrenim görüyor. Burada bir tek çocuğumuzun başına bir şey gelse hesabını kim verecek bize? Bu sorumluluğu kim üzerine alacak, merak ediyoruz. Yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olan spor salonundan bir kişi bile zarar görürse bunun sorumluluğu bu binanın yıkımına engel olanlardır. Zonguldak Valimiz gelsin kendi gözleri ile görsün. Eğer bu bina tadilat yapılıp kullanılabilecek durumdaysa bunu bilelim. Kullanılamayacak dudumdaysa da yıkılıp yerine Kandilli Beldemize yakışır modern ve güvenliği olan bir spor salonu yapılsın” diye konuştu.

Belde sakinleri ayrıca Kandilli Belediyesi’nin de yıkılma tehlikesi bulunan ve uygunsuz işler için zaman zaman kullanılan eski spor salonu için gerekli adımları atmasını isterken, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlaması gerektiğini dile getirdi.

