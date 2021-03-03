İl Hıfzıssıhha Meclisi yeni kararları açıkladı

Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplanarak yeni kararlar alındı. Karara göre bakkal, market, manav, kasap, berber kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı ve benzeri işlemelerin çalışma saatleri değiştirildi.

Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanarak yeni kararlar alındı. Daha önce saatleri belirlenen Bakkal, market, manav, kasap, berber kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı ve benzeri işletmelerin çalışma saatleri 07.00 20.00 olarak belirlendi.

Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı kararda; “Koronavirüs salgınıyla mücadelede virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 04.11.2020 tarih ve 82 nolu Ara Kararı, 01.12.2020 tarih ve 89 nolu Ara Kararı, 07.12.2020 tarih ve 91 nolu Ara Kararı ile bazı işyerlerinin açılış ve kapanış saatlerine sınırlamalar getirilmiştir. Halihazırda uygulanmakta olan tedbir ve kuralların illerin risk grubuna göre esnetilmesi kararlaştırılarak kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar belirlenmiş olup, İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesi gereği yüksek risk grubunda değerlendirilen İlimizde 02.03.2021 tarih ve 13 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Kararı ile lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.0019.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirilmiştir. Bu doğrultuda; Daha önce açılış kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış kapanış saatlerinin İlimiz genelinde geçerli olmak üzere 07.00 20.00 saatleri arası olarak belirlenmesine, alınan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenlere Kabahatlar Kanununun 32. Maddesine göre 427 TL para cezası verilmesine, bu cezaya emir veren Vali veya Kaymakamlar tarafından karar verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir” denildi.

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