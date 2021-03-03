Covid19 salgınında hayatını kaybeden Kdz. Ereğli Belediye Meclis Üyesi Yaşar Balcı’nın ismi, Mart ayı Belediye Meclis Toplantı’sında CHP ve AK Parti Grubu’nun ortak önerisiyle ailesinin oturduğu evin yanındaki caddeye verildi.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı’nın ilk oturumu AKM Nikah Salonu’nda Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında yapıldı. Toplantıda, 8 Aralık 2020 tarihinde Covid19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden Belediye Meclis Üyesi Yaşar Balcı’nın ismi caddeye verildi.

CHP ve AK Parti Grubu, Yaşar Balcı’nın isminin ailesinin oturduğu İstasyon Caddesi’ndeki evinin bulunduğu bölgeye verilmesi için ortak önerge hazırladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, önergeyi gündeme alarak oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle Balcı’nın ismi İstasyon Caddesi ile Hastane Caddesi arasındaki caddeye verildi.

Başkan Posbıyık, “Yaşar Balcı kardeşimize hem Belediye Meclisi’nde hem de siyasette yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür ediyor, şükranla, rahmetle yad ediyorum. Meclis üyelerimizin ortak önerisiyle ismi Ereğli’de yaşatılmış olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.