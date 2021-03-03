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Devrekli hafız il birincisi oldu

İHA

Devrekli hafız il birincisi oldu

Devrekli hafız Zonguldak’ta yapılan yarışmada il birincisi oldu.
Zonguldak’ta gerçekleştirilen ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen hafızlık yarışmasında Devrekli Samet Onur il birinciliğini elde etti. Zonguldak Müftülüğünde ve 3 öğrencinin katıldığı Hafızlık yarışmasında Devrek Gürbüzler Kur’an Kursu Öğrencisi Samet Onu il birinciliğini elde etti. Hafız eğitimci Ramazan Kapucubaş nezaretinde yarışmaya hazırlana Onur, Zonguldak il birincisi olarak bölgede yapılacak yarışmalarda Zonguldak’ı temsil edecek.

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