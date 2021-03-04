Ormanlı’da belediye ve jandarma işyerlerini denetledi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi’nde Belediye Başkanı Bayram Başol, Kdz. Ereğli Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Bayram Dündar ile birlikte yüzde 50 kapasite ile faaliyete başlayan lokanta ve kafelerde denetimler yaptı.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Kdz. Ereğli Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Bayram Dündar, jandarma ve zabıta ekipleri ile birlikte beldede faaliyet gösteren iş yerlerinde denetimlerde bulundu. İş yeri sahipleri, çalışanları ve müşterilere uyarılarda bulunan Başol, kurallara uyarak beldenin temiz kalmasını hep birlikte sağlayacaklarını ifade etti. Kurallara uyan esnaflara teşekkür eden Başol “Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın açıklamaları sonrasında daha önce kapalı olan lokanta ve kafe gibi iş yerleri yeniden hizmete açıldı. Bu gelişme elbette hem esnaflarımız hem de vatandaşlarımız açısından sevindirici. Ancak kurallara da uymamız gerekiyor. Ormanlı olarak pandemi sürecinin başından bu yana aldığımız tedbirler ve denetimler sayesinde çok büyük sıkıntılar yaşamadık. Belediye olarak vatandaşlarımıza bu güne kadar yaklaşık 20 bin maske ve dezenfektan dağıttık. Koronavirüse yakalanan ailelerin evlerine kumanya yardımlarında bulunduk. Yaklaşık 1 yıllık süreçte hep vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Beldemizin temiz kalması için belirtilen kurallara uyulması noktasında hem esnaflarımıza hem de vatandaşlarımıza sürekli bilgilendirme ve uyarılarımızı yapıyoruz. Bu günde jandarma ve zabıta ekiplerimizle denetimler yaptık. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun kurallara uymasından dolayı memnunuz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Denetimlerimiz bundan sonrada devam edecek” dedi.

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