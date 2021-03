Validen koronavirüs uyarısı, "Bu rakamlar 15 daha yukarıya çıkarsa kırmızı kategorisindeyiz" Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz; “Mutasyonlu virüs sayımız 50’nin üzerinde ve her geçen gün artıyor”

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki protokol çay ocakları ve lokantalar da denetim yaptı. Denetim sonrası açıklamalarda bulunan Vali Tutulmaz, "Açık söyleyeyim. 30’un altına inmiştik. Yeniden 60’lı rakamlardayız şuanda kırmızıya doğru yaklaşıyoruz. Buradan herkesi uyarıyoruz. Bu rakamlar 15 daha yukarıya çıkarsa kırmızı kategorisindeyiz” dedi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki protokol çay ocakları ve lokantalar da denetim yaptı. Esnafları sık sık uyaran Vali Tutulmaz, işin sıkı tutulması gerektiğini ve asla hafife alınmaması gerektiğini hatırlattı. Ağırlıklı olarak lokanta, pastane ve çay ocaklarını gezen protokol kategoride hedeflerinin mavi olduğunu söyledi.



Denetimler artık her gün yapılacak

Denetim sonrası açıklamalarda bulunan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “Salı gününden itibaren yeni bir dönenme geçtik. Bu dönemin özelliği kontrollü bir süreç ön planda tutacağız. Denetimleri daha ön planda tutacağız. Denetim sadece güvenlik birimlerinin denetiminden daha öte belediyelerin STK’ların ve vatandaşların katılımıyla bu alan aktif bir denetim sağlayacağız. Kısaca halkımızın her kesimin bu işin bir yanı olacak. Bundan mağduriyeti yaşayan biz oluyoruz. Eğer bir sıkıntı olup sayılar artıyorsa burada mağduriyeti o ilde yaşayan herkes görüyor. Yeni dönemde her birim bu sorumluluğu üstlenecek. Bu denetimler her gün yapılacak” dedi.



“Hedefimiz mavi renk işi hafife almamamız lazım”

Korona virüs ve mutasyonlu virüs vaka sayılarında artış gözlendiğini ifade eden Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “İlimiz açısından şuan turuncu kategorideyiz. Yani yüksek riskli iller arasındayız. Bu durumu kabul etmemiz mümkün değil. Bizim mavi olan iller arasında olmamız lazım. Bunun bir bedeli var. Bu bedel de son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu elde edemiyorsak sarı da olmamız lazım. Oda olmuyorsa durumumuzu korumamız lazım. Bunda da risk altındayız. Artma eğilimindeyiz. Açık söyleyeyim. 30’un altına inmiştik. Yeniden 60’lı rakamlardayız şuanda kırmızıya doğru yaklaşıyoruz. Buradan herkesi uyarıyoruz. Bu rakamlar 15 daha yukarıya çıkarsa kırmızı kategorisindeyiz. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. En yüksek riskli konumdan uzaklaşmamız lazım. Buda dikkat ve hassas davranmakla mümkün. Şuanda mutasyonlu virüs sayımız 50’nin üzerine çıktı. Her geçen gün artıyor daha da dikkatli olmamız lazım” şeklinde konuştu.

Öte yandan polis ekipleri kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa'da sık sık devriye gezerek vatandaşlara uyarı anonsları yaptı.

