Çapa yaparken ayağını tarım aracına kaptırdı

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Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Alaplı ilçesinde bahçe çapalarken ayağını çapa bıçağına kaptıran Baran Alp Turan (20) hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Alaplı´ya bağlı Musabeyli köyünde meydana geldi. Patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile bahçeyi çapalayan Baran Alp Turan, ayağını, aracın çapa bıçaklarına kaptırdı. Sağ ayağından ağır şekilde yaralanan genci görenler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekibi Baran Alp Turan´ın ayağını kurtardı. Alp Turan, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Ereğli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Haberi alıp hastaneye gelen Turan´ın annesi gözyaşlarına boğuldu.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Alaplı Sinan KABATEPE

2021-03-04 17:33:36



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