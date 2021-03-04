Baba ve 2 oğlu, hastane otoparkında 2 güvenlik görevlisini silahla yaraladı (2)- Yeniden



Hastane otoparkında 2 güvenlik görevlisinin silahla yaralayıp kaçtı başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgiler ve şüpheli sayısının 3 olması nedeniyle yeniden veriyoruzYENİDEN

-----Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Çaycuma ilçesinde 2 kardeş ile babaları hastanede önünde park tartışmasında 2 güvenlik görevlisini tabancayla vurup kaçtı. Olayın ardından kaçış anları cep telefonuna yansıyan şüpheliler, bir süre sora polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çaycuma Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. Aracını hatalı park ettiği öne sürülen sürücü ile kendisini uyaran güvenlik görevlileri Tolga Temelkuran ve Rahmi Özkara arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında otomobildeki 3 kişiden biri, tabancayla Temelkuran ve Özkara'ya ateş etti. Tolga Temelkuran ve Rahmi Özkara, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüpheliler ise otomobiliyle kaçtı. Aynı hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçış anı cep telefonuyla görüntülenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

TESLİM OLDULAR

Bir süre sonra 3 şüpheli, polis merkezine giderek teslim oldu. Tayfun ve Tahsin K. kardeşler ile babaları Raci K. olduğu belirlenen şüpheliler, sorguya alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Yeliz ALAGÖZ

2021-03-04 17:57:59



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