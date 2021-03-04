Devrek Belediyesinden Mart Ayı Meclis toplantısı

Devrek Belediye Meclisi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt başkanlığında bir araya geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan 2021 Yılı Mart Ayı Olağan Toplantısında Başkan Bozkurt “Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğünün Filyos Havzası yerleşimleri içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanması ile ilgili protokol yapılması” konusu hakkında meclis üyelerine ve kamuoyuna bilgi verdi.

Başkan Bozkurt konuşmasında DSİ 23. Bölge Müdürlüğü tarafından Devrek ilçe sınırları içerisinde 2 adet içme suyu barajı ile 1 adet arıtma tesisi yapılacağını da kaydetti. Bu proje ile Devrek, Gökçebey ve Çaycuma ilçeleri ile bu ilçelere bağlı beldeler ve 60 köyün su ihtiyacını karşılanacağını ifade eden Başkan Bozkurt, Devrek’in gelecekte ciddi bir su sorunu yaşamaması için bu projede yer alınması gerektiğinin altını çizdi.

Bu projenin hayata geçirilmesinin ardından Zonguldak Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafında kurulacak olan “Filyos Vadisi İçme Suyu ve Alt Yapı Hizmetler Birliği”ne üye olunması konuları ile gündemdeki diğer maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Başkanı Bozkurt meclis üyelerine teşekkür ederek 01 Nisan 2021 Perşembe günü toplanmak üzere oturumu sonlandırdı.

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