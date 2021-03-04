TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Kahramanmaraşspor: 1

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor sahasında Kahramanmaraşspor ile 11 berabere kaldı.



Stat: Devrek

Hakemler: Burak Olcar xx, Tolga Dede xx, Vedat Hoşnam xx

Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Berkan xx, Muhammet xx, Yılmaz x (Oktay dk. 65 x), İlker xx, Aykut Emre xx, Hüseyin xx, Neşet xx, Atalay x (Ahmet Hakan dk. 46 x), Emre xx, Haluk xx

Kahramanmaraşspor: Murat xx, Mert xx, Kadir xx, İsmet xx, Orhan xx, Erdem xx, Talha x (Alican dk. 70 x), Doğanay x (Salim dk. 85 ?), Hakan xx, Emin xx, Burak xx,

Goller: Hakan (dk. 16) (Kahramanmaraşspor), Haluk (dk. 53) (Zonguldak Kömürspor)

Sarı Kartlar: Aykut Emre, Emre, Bekan (Zonguldak Kömürspor), Mert, Burak (Kahramanmaraşspor)

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