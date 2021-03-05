Ambulansın karıştığı kaza korkuttu

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Zonguldak'ta soğuksu semtinde ambulans ve otomobilin karıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Soğuksu semtinde meydana geldi. Görev dönüşü komuta merkezine giden 67 AJ 677 plakalı ambulans ve 06 GZ 020 plakalı otomobil kaza yaptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Öte yanda kazada ambulansın için hasta olmaması yüreklere su serpti.

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