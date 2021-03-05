103 Armutçuk maden şehidi anılacak

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Armutçuk grizu faciasının 38’inci Yıldönümünde, faciada hayatlarını kaybeden 103 maden şehidi için anma töreni düzenleyecek.
Törende, konuşmalar yapılacak, Maden Şehitlerimiz için Kuranı Kerim okunacak, dualar edilecek.7 Mart 1983 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında meydana gelen grizu faciasında 103 maden işçisi şehit olmuştu. Tören, 7 Mart gününün hafta sonuna gelmesi, pandemi nedeniyle kısıtlama bulunması ve yeraltı maden işletmelerinde çalışma olmaması nedeniyle, 8 Mart 2021 Pazartesi günü sabah saat: 07.45’te TTK Armutçuk Müessesesi’nde düzenlenecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.