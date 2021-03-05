Vali Tutulmaz, Kandilli’de incelemelerde bulundu

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile birlikte Kandilli Belediyesi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve bazı daire amirleri ile birlikte Kandilli Belediyesi’ni ziyaret etti. Vali Tutulmaz ziyaret sırasında Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın’dan beldede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın bu güne kadar beldede yapılan çalışmalar ve yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında Vali Tututulmaz’a sunum yaptı. Başkan Aydın, Kandilli Beldesi’nin turizm potansiyelinin iyi değerlendirilmesi için yapılması gereken yatırımlar hakkında da bilgiler verdi.

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