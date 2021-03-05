Hastane otoparkında 2 güvenlik görevlisini vuran baba ve oğulları adliyede



Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Çaycuma ilçesinde, hastane otoparkında tartıştıkları iki güvenlik görevlisini tabancayla vurarak yaralayan Tahsin ve Tayfun K. kardeşler ile babaları Raci K., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Çaycuma Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. Aracını hatalı park ettiği öne sürülen sürücü ile kendisini uyaran güvenlik görevlileri Tolga Temelkuran ve Rahmi Özkara arasında tartışma çıktı. Otomobilinden inen Tahsin K. ve kardeşi Tayfun K. ile babaları Raci K. güvenlik görevlilerine saldırdı. Çıkan arbedede Tahsin K., yanındaki tabancayı çekip Temelkuran ve Özkara´yı tabancayla vurdu. Hayati tehlikeleri bulunmayan iki güvenlik görevlisi, aynı hastanede tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan 3 şüpheli, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tayfun ve Tahsin K. ile babaları Raci K., adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Yeliz ALAGÖZ

2021-03-05 16:11:40



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