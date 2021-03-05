Ormanlı’nın su sorunu ortadan kalkıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Uludağ Köyü’nde Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan tersip bendinin işletme, bakım ve onarım işi Ormanlı Belediyesi’ne devredildi.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Uludağ Köyü Karabalçık Deresi üzerine DSİ 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan tersip bendinin işletme, bakım ve onarımının kendilerine devredildiğini müjdeledi. Başkan Başol, devir işleminin DSİ 23. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu’nu ziyaretlerinde gerçekleştiğini belirtti. Yapılan devir işlemi sonrasında Ormanlı Beldesi’ne uzun yıllar ihtiyacı karşılayacak memba kalitesinde su getirmek için çalışma başlatılacağını dile getiren Başol, emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Başol konuşmasında “Uludağ Köyü'nde bulunan Devlet Su İşleri'ne ait Karabalçık Tersip Bendi’nin işletme, bakım ve onarım sorumluluğu Ormanla Belediyemize devredilmiştir. DSİ 23. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu’nu ziyaretimizde devirle ilgili protokol imzalandı. Ben başta DSİ 23. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu olmak üzere bu işte emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu devir sonrasında buradaki memba kalitesindeki ve uzun yıllar beldemizin ihtiyacını karşılayacak suyu halkımıza getirmek için çalışma başlatacağız. Özellikle yaz aylarında zaman zaman su sıkıntısı yaşanabiliyor. Bu proje ile birlikte yaşanabilecek sorunların önüne geçmiş olacağız. Tüm Ormanlı halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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