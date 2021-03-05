2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında BEÜ’de eğitimler başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında BEÜ’de eğitimler başladı

İHA

2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında BEÜ’de eğitimler başladı

İçişleri Bakanlığı’nın "2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan etmesi sonrasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde eğitimlere başlandı.
“2021 Yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı” çerçevesinde afet farkındalığının arttırılması ve yaygınlaştırılması amacı ile Afet Farkındalık Eğitimi (afet öncesi, sırası ve sonrası yapılması gerekenler), yangın, acil durum ekiplerinin kuruluş ve görevleri, KBRN (kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer) tehdit ve tehlikeler, acil toplanma ve barınma alanları, arama kurtarma teknikleri, deprem ve yangın tahliye tatbikat olmak üzere eğitimlerin gerçekleştirileceği programın ilk eğitimi BEÜ Afet Farkındalık Eğitici Eğitmeni Dr. Öğr. Üyesi Beyza ERKOÇ tarafından gerçekleştirildi. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen eğitime yoğun katılım gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alt yapı çalışmaları sırasında göçük: 1 yaralı
YEREL HABERLER Alt yapı çalışmaları sırasında göçük: 1 yaralı
Ormanlı’nın su sorunu ortadan kalkıyor
YEREL HABERLER Ormanlı’nın su sorunu ortadan kalkıyor
Hastane otoparkında 2 güvenlik görevlisini vuran baba ve oğulları adliyede
YEREL HABERLER Hastane otoparkında 2 güvenlik görevlisini vuran baba ...
Vali Tutulmaz, Kandilli’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz, Kandilli’de incelemelerde bulundu
Zonguldak Valiliği'nden sosyal medyadaki görüntülere ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Zonguldak Valiliği'nden sosyal medyadaki görüntülere ...
İki güvenlik görevlisinin silahla yaralandığı olayın şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER İki güvenlik görevlisinin silahla yaralandığı olayın ...
Motosiklet kaldırıma çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet kaldırıma çarptı: 1 yaralı
BEÜ’de Obezite günü farkındalık günü gerçekleşti
YEREL HABERLER BEÜ’de Obezite günü farkındalık günü gerçekleşti
103 Armutçuk maden şehidi anılacak
YEREL HABERLER 103 Armutçuk maden şehidi anılacak
Ambulansın karıştığı kaza korkuttu
YEREL HABERLER Ambulansın karıştığı kaza korkuttu
TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Kahramanmaraşspor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - ...
Otopark tartışmasında 2 güvenlik görevlisini vuran şahıslar teslim oldu
YEREL HABERLER Otopark tartışmasında 2 güvenlik görevlisini vuran ...
İş yerinde çalışırken başına düşen cisimle yaralandı
YEREL HABERLER İş yerinde çalışırken başına düşen cisimle yaralandı
Devrek Belediyesinden Mart Ayı Meclis toplantısı
YEREL HABERLER Devrek Belediyesinden Mart Ayı Meclis toplantısı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Baba ve 2 oğlu, hastane otoparkında 2 güvenlik görevlisini silahla yaraladı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Baba ve 2 oğlu, hastane otoparkında 2 güvenlik ...
Çapa yaparken ayağını tarım aracına kaptırdı
YEREL HABERLER Çapa yaparken ayağını tarım aracına kaptırdı
Hastane otoparkında 2 güvenlik görevlisinin silahla yaralayıp kaçtı
YEREL HABERLER Hastane otoparkında 2 güvenlik görevlisinin silahla ...
Ayağını çapa makinesine kaptırdı
YEREL HABERLER Ayağını çapa makinesine kaptırdı
Kayıp ihbarı verilen yaşlı adam evde uyurken bulundu
YEREL HABERLER Kayıp ihbarı verilen yaşlı adam evde uyurken bulundu
Otoparktaki tartışmada kan aktı: 2 güvenlik görevlisi yaralandı
YEREL HABERLER Otoparktaki tartışmada kan aktı: 2 güvenlik görevlisi ...
BEÜ’den Mutfak Sohbetleri söyleşisi
YEREL HABERLER BEÜ’den Mutfak Sohbetleri söyleşisi
Balıkçıların yüzlerini çinekop ve istavrit güldürdü
YEREL HABERLER Balıkçıların yüzlerini çinekop ve istavrit güldürdü
Zonguldak Valisi Tutulmaz: Mutasyonlu virüs 50'nin üzerinde ve her geçen gün artıyor
YEREL HABERLER Zonguldak Valisi Tutulmaz: Mutasyonlu virüs 50'nin ...