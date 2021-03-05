Ayağından bıçaklayıp kaçtılar

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir kişi ayağından bıçaklandı.



Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kilimli ilçesinde meydana geldi. Nedeni bilinmeyen şekilde Ali S. ayağından bıçaklandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali S.'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis olayın saldırganını arıyor.

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