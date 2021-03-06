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Kaza yapan iki arkadaş, hiçbir şey olmamış gibi restoranda yemek yedi

DHA

Kaza yapan iki arkadaş, hiçbir şey olmamış gibi restoranda yemek yedi


Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kaldırıma çıkarak merdivenlerde asılı kalan otomobilin sürücüsü Hayri H. ve arkadaşı Talat A., araçtan çıkıp restoranda yemek yedi. Polis merkezine götürülen Hayri H.'nin 1.25 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kaza, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Anıt Kavşağında meydana geldi. Hayri H. yönetimindeki 67 ET 289 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımı geçerek bina altına inen merdivenlerde asılı kaldı. Sürücü Hayri H. ve yanındaki arkadaşı Talat A., otomobilden inerek bina altındaki restoranın dışarıda bulunan masasına oturarak yemek siparişi verdi. İki arkadaş, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gelen yemeği yemeye başladı. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri, Hayri H.'ye tutanak tutup, alkol testi yapmak istedi. Polisin alkol testi yapmak istemesine tepki gösteren Hayri H., görevli memurlara ve görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi. Talat A. ise gazetecilere asker selamı yaparak, "Ben Güneydoğu´da askerlik yaptım. Çek kardeşim çek. Özel harekatta benim onur belgem var. Şunlar bile ağlaya ağlaya geldi Mardin Nusaybin'e" dedi.
Alkol testleri yapılamayan iki arkadaş güçlükle ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü. Hayri H.'nın polis merkezinde yapılan testinde 1.25 promil alkollü olduğu tespit edildi. Otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2021-03-06 01:27:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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