Zonguldak evde kaldı Kısıtlamasız ilk hafta sonu sakin geçti

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Zonguldak’ta kısıtlamasız ilk hafta sonu sakin geçti. Kısıtlamanın kalktığı kent merkezinde cadde ve sokaklar sakinliğini korudu.

Geçtiğimiz Salı yeni kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından Zonguldak’ta kısıtlamasız ilk hafta sonu sakin geçti. Yüksek risk grubunda yer alan Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde vatandaşlar evlerinde kaldı. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününe sakin başladı. Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesinde kalabalık olmazken vatandaşlar ilk hafta sonunu evde geçirdi.

Öte yandan kentte hafta sonu kısıtlaması nedeniyle kurulamayan semt pazarı bu hafta normalleşme süreci kapsamında ilk defa kuruldu. Kurulan semt pazarında sakinlik hakim oldu.

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