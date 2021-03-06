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Alaplı’da 200 kilo fındık çalarak kayıplara karıştılar

İHA

Alaplı’da 200 kilo fındık çalarak kayıplara karıştılar

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Köyü Çandıllı Mahallesi’nde fındık hırsızlığı olayı meydana geldi.
Zonguldak Alaplı ilçesinde Osmanlı Köyü Çandıllı Mahallesi’ndeki Hasan D.'ye ait evin arka balkondan giren hırsız ya da hırsızlar, 200 kilo değerinde fındıkları alarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı gece yarısı meydana geldi. Evin boş olmasını fırsat bilen hırsızlar, arka balkonun kapısını zorlayarak içeri girdi. Evin içinde bulunan yaklaşık 200 kilo değerinde fındıkları alarak uzaklaştılar. Ev sahiplerinin eve dönmesi üzerine eve gelen hırsızlık yapıldığını anlayan jandarmayı arayarak ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen Alaplı İlçe Jandarma ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri evde uzun süre arama yaptı ve parmak izi aradı. Osmanlı Köyü Mutarı Özgür Kartaltepe, “Hırsızın sadece fındık için eve girmediği görülüyor. Evin arka kapısından çıktığını tahmin ediyoruz. Çünkü arka balkon kapısının zorlandığın gördük. Hırsızlar gördükleri 200 kilo fındıkları alarak hemen köyden uzaklaşmışlar. Çok büyük cesaret işi” dedi.
Çalınan fındığın yaklaşık piyasa değerinin 4 bin lira olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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