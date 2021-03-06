Zonguldak'ta kısıtlama kalktıktan sonra ilk cumartesinde yoğunluk oluştu



Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta kısıtlamanın kalktığı ilk cumartesi gününde kent merkezinde yoğunluk oluştu.

Zonguldak´ta kısıtlama kalktıktan sonra ilk cumartesi günü kent merkezinde yoğunluk devam etti. Bankamatik önleri ve marketlerde yoğunluk yaşandı. Zonguldak Valiliği sosyal medya hesabından 'Koronavirüsü hep birlikte yeneceğiz. Yeter ki kurallara ve tedbirlere harfiyen uyalım' mesajını paylaştı.

Vatandaşlardan Onur Ceylan uzun süre sonra hafta sonu dışarı çıktığını belirterek, "İnsanlar artık hastalıktan, koronavirüsten sıkılmışlardı. Bence iyi bir uygulama oldu, ancak insanların sosyal mesafe kuralına uyması gerekiyor. Esnaf da ekonomik açıdan sıkıntı yaşıyordu. Kurallara uyulduğu sürece bir problem olacağını zannetmiyorum" dedi.

Aylin Kulakçı ise kent merkezinde yoğunluğun devam ettiğini ifade ederek, "Hafta sonu olmasına rağmen bir değişiklik yok. İnsanlar çarşıda geziyorlar ama farkında değiller sanırım. Biz esnafız çok iş yapamıyoruz ama baktığımızda sokaklar kalabalık görünüyor. Yasaklar kalktıktan sonra mutasyon vakalar da çoğalmaya başladı, keşke kalkmasaydı" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK

2021-03-06 16:19:56



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