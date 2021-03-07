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Zonguldak Jandarması'nın 'süper burun' köpekleri Taç ve Salto, hassas burunlarıyla jandarmaya katkı sağlıyor

İHA

Zonguldak Jandarması'nın 'süper burun' köpekleri Taç ve Salto, hassas burunlarıyla jandarmaya katkı sağlıyor

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı emrine atanan iz takip köpeği 'Taç' ile kadavra arama köpeği 'Salto', bugüne kadar katıldıkları görevlerde jandarmaya büyük katkı sağladı.
Jandarma Genel Komutanlığı’nın emniyet ve asayiş hizmetlerine katkı sağlamak amacıyla köpeklerin gelişmiş özellikleri kullanılıyor. İnsana göre 55 kat daha iyi koklama, 5 kat daha iyi görme ve 8 kat daha iyi duyma gibi özelliklere sahip olan köpekler, görevlerde etkin yer alıyor. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda bulunan yerlerde köpekler branş özelliklerine göre her türlü emniyet ve asayiş olaylarının aydınlatılması, suç unsurları ve suçluların ortaya çıkartılmasında jandarma ekiplerine destek vererek aktif olarak çalışıyor.

12 saat eskilikte 5 kilometrelik mesafeye kadar kokuyu ayırt ediyor
Labrador cinsi olan Taç isimli iz takip köpeği Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı envanterinde hizmet veriyor. Kayıp vatandaşlar ve kaçan düşman unsurları, hırsızlık, kaçakçılık, hudut ihlalleri, sabotaj veya operasyonlarda koku izini takip ederek, faillerin yerini tespit etmek maksadıyla kullanılan iz takip köpeğinin kokuyu ayırt etme duyusu yüksek. İzi sürülecek kokuyu 12 saat eskiliğe ve 5 kilometre mesafeye kadar diğer kokulardan ayırt ederek takip etme imkan ve kabiliyetine sahip olan Taç, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı emrine 2020 yılında İz Takip Köpeği olarak atandı. Atandığı günden bu güne kadar toplamda 25 görev icra etti. Görevlerde 4 sağ, 2 ölü vatandaşın bulunmasında ve icra edilen tanıtıcı ve caydırıcı görevlerde faaliyette bulundu. Senaryo gereği ormanlık alanda bir gencin kaybolduğu ihbarını alan ekipler bölgede arama başlattı. Gencin düşürdüğü beresinin koklatıldığı Taç, kısa sürede kayıp şahsa ulaşmayı başardı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Birliği ekipleri de tatbikatta Taç'ın yerini tespit ettiği kayıp vatandaşa ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine teslim etti.

Salto, 6 ölü şahıs 2 uzuv bularak jandarmaya katkı sağladı
Belçika Malinois cinsi olan kadavra arama köpeği Salto ise 2019 yılında Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı emrine atandı. Kadavra arama köpeği Salto; adli vakalarda ve kriminal olaylarda ölen, öldürülen vatandaşların arazide, kapalı mekanlarda ve belirli bir bölgede toprak altına gömülmesi her türlü doğal ve doğal olmayan afet sonucunda, betonarme enkaz altında kalıp ölen vatandaşlar, toprak kayması, susel baskınları, çığ düşmesi gibi durumlara maruz kalan cansız insanların ve herhangi bir bölgede kayıp olup ölen şahısların yerlerini tespit etmekte kullanılıyor. Salto; atandığı günden bugüne kadar toplamda 10 görev ve 75 faaliyet icra etti. Bu görevlerde 6 ölü şahıs, 2 doku kaynağı kalıntısı (ölü insan uzvu), 1 kan kalıntısı bulunmasına katkı sağladı. Senaryo gereği ormanlık alanda Asayiş Komando Birliği ile birlikte arama yapan Salto, kokusunu aldığı kadavra parçalarının bulunduğu alana yöneldi. Uzman eğiticisinin eşliğinde tespit ettiği bölgeyi kazan Salto, burada toprağa gömülü parçalara ulaştı. Asayiş Komando Birliği timi de tespit edilen bölgeyi işaretleyerek güvenliğini aldı.

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