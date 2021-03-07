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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maltepespor, Ereğlili Gültekin’e emanet

İHA

Maltepespor, Ereğlili Gültekin’e emanet

Zonguldak Ereğlili Teknik Direktör Atakan Gültekin, sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Maltepespor’un başına geçti.
Kdz. Ereğlili Teknik Direktör Atakan Gültekin, Türk futbolunun çınarlarından Maltepespor’da göreve başladı. Pendikspor, Sancaktepe FK ve Ereğli Belediyespor’da önemli görevlerde bulunan Gültekin, sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan İstanbul ekibinde Teknik Sorumlu Fatih Işık’la birlikte önemli rol oynayacak.
Uzun yıllar profesyonel futbol liglerinde mücadele eden Maltepespor, 20162017 sezonunda 3. Lig 3. Grup'ta ligi 32 puanla 16. sırada bitirerek Bölgesel Amatör Lig'e düşmüştü.
3 yıldır yeniden profesyonel ligdeki yerini almak isteyen Maltepespor, 20172018 sezonunu 58 puanla ikinci, 20182019 sezonunu 52 puanla ikinci, pandemi nedeniyle yarıda kalan 20192020 sezonunu ise 26 puanla 9’uncu sırada yer almıştı.
Yeni sezona bir hayli iddialı hazırlanan Maltepespor, Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluklar yaşamış üst düzey futbolcuları kadrosuna katarak güçlü bir kadro kurdu. Yarı profesyonel lig olarak adlandırılan Bölgesel Amatör Lig'de sezon 17 Nisan’da başlayacak.

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