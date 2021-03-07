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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Tutulmaz’dan 8 Mart mesajı

İHA

Vali Tutulmaz’dan 8 Mart mesajı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kadınların sağlıklı bir toplum ve aile yapısının mihenk taşı olduğuna dikkat çeken Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz mesajında şöyle dedi:
“Kalbimizde her daim en güzel ve en müstesna bir yere sahip olan, sonsuz sevgi, özveri, şefkat ve fedakârlığı temsil eden kadınlarımız sağlıklı bir toplum ve aile yapısının mihenk taşıdır. Sevgi dolu yürekleri, yaşamları boyunca sergiledikleri temeli emek ve hoşgörüye dayanan yaşam tarzı, duyarlılıkları, yaşantımızı her zaman mutlu kılmış, güzelleştirmiş, aile yapımıza büyük ve önemli katkılar sağlamıştır. Özgürlük ve bağımsızlığımıza kast edenlere karşı aziz milletimizce başlatılan milli mücadelede gösterdikleri fedakârlık ve sorumluluğun da eşi benzeri görülmemiştir. Türk kadını sadece aile yapımızda değil, toplumsal yaşantımızın her alanında, büyük ve güçlü Türkiye yolunda önemli görevler üstlenmiş, eğitimden sağlığa, çalışma hayatından ekonomiye ve giriştikleri her alanda büyük sorumluluklar yerine getirmiş, getirmeye de devam etmektedir. Cesur, üretken kimlikleri ile sağlayacakları başarı ülkemizi ileri, kalkınmış, müreffeh ve gelişmiş bir ülke konumuna taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; aile ve toplumsal hayatımızda tarifsiz bir yer tutan, ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasında önemli çalışmalar yapan kadınlarımızın, hiçbir ayrımcılığına maruz kalmadığı, sorun yaşamadığı, kadına şiddetin, tacizin ve istismarın hiç olmadığı bir dünya en büyük temennimizdir. Başta aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin değerleri anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutluyor, aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu, uzun ömürler diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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