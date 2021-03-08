Grizu patlamasında şehit olan 103 madenci törenle anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Grizu patlamasında şehit olan 103 madenci törenle anıldı

İHA

Grizu patlamasında şehit olan 103 madenci törenle anıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesi’nde Türkiye Taş Kömürleri Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında 7 Mart 1983 yılında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 103 maden şehidi düzenlenen törenle anıldı.
7 Mart 1983 yılında 103 madencinin hayatını kaybettiği maden ocağı önünde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Törende konuşan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil hayatını kaybeden 103 maden işçisine Allah’tan rahmet ailelerine de başsağlığı diledi. Taş kömürün dünyada halen önemli bir enerji kaynağı olduğunu ve Türkiye’de yeterli rezervin bulunmasına rağmen ihtiyacın büyük bir kısmının ithal kömürle karşılanmasını eleştiren Yeşil, konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Bundan tam 38 yıl önce buradaki maden faciasında 103 madenci kardeşimiz şehit oldu. Şehitlerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyor, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu gün de taş kömürü dünyanın en önemli enerji kaynaklarından biri. Türkiye’ninde taş kömürüne ihtiyacı var. Ülkemiz için güvenli ve verimli bir şekilde üretmeye çalışıyoruz. Ancak yeterince üretemiyoruz. Türkiye taş kömürü ihtiyacının büyük bir kısmını milyarlarca dolar ödeyerek ithal ediyor. TTK’ya dönem dönem işçi alındı ancak emeklilikler nedeniyle işçi sayımız sürekli düşüyor. Yerli ve milli kaynakların üretilmesi gerektiğinden bahsedildiği bir dönemde taş kömürü üretiminin artırılması için atılacak adımlar dışa bağımlılıktan ülkemizi kurtaracaktır. TTK’nın norm kadro ve tam istikrarlı bir şekilde çalışabilmesi için işçi alımında TTK Genel Müdürlüğü’ne yetki verilmelidir. 2014 yılında 301 madenci kardeşimizin hayatını kaybettiği Soma faciasından sonra bazı yasal düzenlemeler yapıldı. Maden şehitlerimizin yakınlarına da bazı haklar tanındı. Ancak yasa kapsamı sınırlandırıldı. Burada Armutçuk’ta yaşamını yitiren 103 ve Kozlu’da yaşamını yitiren 263 madenci kardeşimizin yakınları başta olmak üzere 10 Haziran 2003 tarihinden önce ve 13 Mayıs 2014 tarihinden sonra şehit olan madenci kardeşlerimizin yakınları bu haklardan yararlandırılamadı. Tüm maden şehidi yakınlarının bu haklardan yararlanması için sendikamızın, derneklerimizin ve milletvekillerimizin girişimleri oldu. Bu girişimleri sürdürüyoruz. Bu yanlışlık derhal düzeltilmelidir” dedi.
TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu’da maden ocaklarında teknolojinin gelişmesi ile yaşanan atmosferik değişimlerin önceden tespit edilebildiğine dikkat çekti. Eroğlu, faciada hayatını kaybeden 103 maden işçisine Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Törende son olarak konuşan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ise Covid sürecinde maden ocaklarında bazı sıkıntılar yaşandığını ancak yapılan toplantılar sonrasında düzelmeler olduğunu ifade etti. Şimdilerde mutant virüs tehlikesinin yaşandığını anlatan Çorumluoğlu, maden işçilerinden bu süreçte daha dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Soma faciasının ardından madencilik alanında bir çok yasal düzenleme yapıldığını dile getiren Çorumluoğlu, maden işçilerinden çalışırken iş güvenliğini önde tutmalarını istedi. İthal kömürle ihtiyacın karşılanmaya çalışıldığında özellikle salgın dönemlerinde zor süreçler yaşandığını ifade eden Çorumluoğlu “Böyle bir salgın olduğunda o kömür gelmez, sizin hayatınızda durur” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından hayatını kaybeden 103 maden şehidi için Kur’anı Kerim okundu, dualar yapıldı. Tören katılımcılara gül suyu ve lokum ikram edilmesi ile sona erdi.
Törene Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse, Ereğli ilçe Başkanı Rahman Demirtürk, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KADES uygulaması anlatıldı
YEREL HABERLER KADES uygulaması anlatıldı
Başkan Bozkurt, "Kadınlarımız baskı ve tehditle karşı karşıyadır”
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt, "Kadınlarımız baskı ve tehditle karşı ...
Vali Tutulmaz’dan 8 Mart mesajı
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz’dan 8 Mart mesajı
GMİS Yönetim Kurulu; “8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun”
YEREL HABERLER GMİS Yönetim Kurulu; “8 Mart Dünya Kadınlar Günü ...
Araştırmacı-Yazar Kekeç, “Filyos İskelesi’nin bir döneme ışık tutacak bilgilerine ulaştık”
YEREL HABERLER Araştırmacı-Yazar Kekeç, “Filyos İskelesi’nin bir ...
Maltepespor, Ereğlili Gültekin’e emanet
YEREL HABERLER Maltepespor, Ereğlili Gültekin’e emanet
İzin belgesi olmayan sürücüler geri gönderildi
YEREL HABERLER İzin belgesi olmayan sürücüler geri gönderildi
Zonguldak Jandarması'nın 'süper burun' köpekleri Taç ve Salto, hassas burunlarıyla jandarmaya katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Zonguldak Jandarması'nın 'süper burun' köpekleri Taç ...
55 yaşında kendi işini kurdu
YEREL HABERLER 55 yaşında kendi işini kurdu
Çalınan fındık sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Çalınan fındık sahibine teslim edildi
Zonguldak Kömürspor'da Batuhan Yılmaz süresiz kadro dışı bırakıldı
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor'da Batuhan Yılmaz süresiz kadro ...
Zonguldak'ta kısıtlama kalktıktan sonra ilk cumartesinde yoğunluk oluştu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kısıtlama kalktıktan sonra ilk ...
Alaplı’da 200 kilo fındık çalarak kayıplara karıştılar
YEREL HABERLER Alaplı’da 200 kilo fındık çalarak kayıplara ...
Zonguldak evde kaldı Kısıtlamasız ilk hafta sonu sakin geçti
YEREL HABERLER Zonguldak evde kaldı Kısıtlamasız ilk hafta sonu ...
Facianın yıl dönümünde maden şehidi ailelerinden çağrı
YEREL HABERLER Facianın yıl dönümünde maden şehidi ailelerinden ...
Kontrollü normalleşme döneminde denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Kontrollü normalleşme döneminde denetimler sürüyor
Babalarının öldüğü maden ocağında çalışıyorlar
YEREL HABERLER Babalarının öldüğü maden ocağında çalışıyorlar
Kaza yapan iki arkadaş, hiçbir şey olmamış gibi restoranda yemek yedi
YEREL HABERLER Kaza yapan iki arkadaş, hiçbir şey olmamış gibi ...
Sunexpress Hava Yolları uçuş seferlerini öne çekti
YEREL HABERLER Sunexpress Hava Yolları uçuş seferlerini öne çekti
Alaplılı ortaokul öğrencisi kompozisyon yarışmasında Türkiye birincisi oldu
YEREL HABERLER Alaplılı ortaokul öğrencisi kompozisyon yarışmasında ...
Altyapı çalışmalarında göçükte kalan işçi hastanede kurtarılamadı
YEREL HABERLER Altyapı çalışmalarında göçükte kalan işçi hastanede ...
Zonguldak'ta, alt yapı çalışmasında göçükte kalan işçi öldü
YEREL HABERLER Zonguldak'ta, alt yapı çalışmasında göçükte kalan ...