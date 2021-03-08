Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde polis memuru Muhammed T. (26) Emniyet Müdürlüğü´nde beylik tabancasıyla intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde meydana geldi. Polis memuru Muhammed T., görev yaptığı Emniyet Müdürlüğü´nün binasında beylik tabancasıyla kalbine ateş ederek yaşamına son verdi. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ ve İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, olay yerinde incelemelerde bulundu. Muhammed T.'nin cenazesi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nişanlı olduğu öğrenilen Muhammed T.'nin mesai arkadaşlarına evlenmek istemediğini söylediği ileri sürüldü. Muhammed T.´nin cenazesinin, işlemlerin ardından memleketi Samsun´un Vezirköprü ilçesine gönderileceği ifade edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2021-03-08 12:10:58



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