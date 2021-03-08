Polis memuru karakolda intihar etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru sabah saatlerinde kendi silahı ile intihar etti.

Olay, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakolu içerisinde yaşandı. İddiaya göre sabah saatlerinde göreve gelen polis memuru M.T. (26) henüz belirlenemeyen bir nedenle görev yaptığı karakol içerisinde kendi silahı ile intihar etti. Meslektaşlarının ilk yardım yaptığı polis memuru için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde polis memurunun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılığın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından meslektaşları genç polis memurunun cansız bedenini otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Yaşanan olay sonrası Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı da Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek incelemelerde bulunup olay hakkında bilgi aldı. 3 yıldır Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memurunun çevresinde sevilen birisi olduğu öğrenildi. Polis memurunun neden intihar ettiği henüz belirlenemezken, savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.