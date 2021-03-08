Zonguldak'ta 2 TL'ye yükseltilen ekmek zammı mahkemeden döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta 2 TL'ye yükseltilen ekmek zammı mahkemeden döndü

İHA

Zonguldak'ta 2 TL'ye yükseltilen ekmek zammı mahkemeden döndü

Zonguldak’ta 220 gram ekmeğe 50 kuruş zam yapılarak 2 TL’den satılması üzerine Zonguldak Valiliği tarafından konu yargıya taşındı. 1. Asliye Hukuk Mahkemesi de Valiliğin ihtiyati tedbir talebini kabul ederek zammın durdurulmasına karar verdi.
Zonguldak'ta 220 gam ekmeğin 1,5 TL'den 2 TL'ye çıkarılmasıyla ilgili yargıya taşınan ekmek zammı mahkemeden geri döndü. Ekmeğin üretimindeki ham maddelerin zamlandığı gerekçesiyle fiyatı 50 kuruş zamlandı. Bunun üzerine Valilik itiraz komisyonu kurdu. Ancak komisyonda fiyatın geri çekilmesi kararı oy çokluğuyla reddedilince Ticaret İl Müdürlüğü Valilik makamının talebiyle konuyu yargıya taşıdı. Valiliğin ihtiyatlı tedbir kararı ise 1. Asliye Hukuk Mahkemesince kabul edildi. Ekmeğe yapılan 50 kuruşluk zam durduruldu. Ancak fırıncı esnafı henüz kararın kendilerine ulaşmadığını söyleyerek ekmeği 2 TL'den satmaya devam etti.
Öte yandan meslek odalarının önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Narkotik polisini karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinde yer alan kadınlara çiçek takdim edildi
YEREL HABERLER Narkotik polisini karşılarında görünce ...
Devrek Belediyesi'nden iş güvenliği eğitim semineri
YEREL HABERLER Devrek Belediyesi'nden iş güvenliği eğitim semineri
AK Parti, 8 Mart’ı karanfil ve maskeyle kutladı
YEREL HABERLER AK Parti, 8 Mart’ı karanfil ve maskeyle kutladı
Zonguldak'ta ekmeğe uygulanan zam mahkeme kararıyla iptal edildi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta ekmeğe uygulanan zam mahkeme kararıyla ...
Polis memuru karakolda intihar etti
YEREL HABERLER Polis memuru karakolda intihar etti
Apartmana giren 2 hırsız ayakkabıları böyle çaldı Ayakkabı hırsızları apartman sakinlerini bıktırdı
YEREL HABERLER Apartmana giren 2 hırsız ayakkabıları böyle ...
Alaplı'da evden tüfek ve fındık çaldılar
YEREL HABERLER Alaplı'da evden tüfek ve fındık çaldılar
Grizu faciasında ölen 103 maden işçisi anıldı
YEREL HABERLER Grizu faciasında ölen 103 maden işçisi anıldı
Ereğli'de köyde karantina tedbiri sona erdi
YEREL HABERLER Ereğli'de köyde karantina tedbiri sona erdi
'Kadınlar evde mi yoksa başkasının kucağında mı?' diyen imama verilen beraat kararı bozuldu
YEREL HABERLER 'Kadınlar evde mi yoksa başkasının kucağında mı?' ...
Ampute Futbol Takımı'na Zonguldaklı işadamı sponsor oldu
YEREL HABERLER Ampute Futbol Takımı'na Zonguldaklı işadamı sponsor ...
Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti
YEREL HABERLER Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti
Grizu patlamasında şehit olan 103 madenci törenle anıldı
YEREL HABERLER Grizu patlamasında şehit olan 103 madenci törenle ...
KADES uygulaması anlatıldı
YEREL HABERLER KADES uygulaması anlatıldı
Başkan Bozkurt, "Kadınlarımız baskı ve tehditle karşı karşıyadır”
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt, "Kadınlarımız baskı ve tehditle karşı ...
Vali Tutulmaz’dan 8 Mart mesajı
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz’dan 8 Mart mesajı
GMİS Yönetim Kurulu; “8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun”
YEREL HABERLER GMİS Yönetim Kurulu; “8 Mart Dünya Kadınlar Günü ...
Araştırmacı-Yazar Kekeç, “Filyos İskelesi’nin bir döneme ışık tutacak bilgilerine ulaştık”
YEREL HABERLER Araştırmacı-Yazar Kekeç, “Filyos İskelesi’nin bir ...
Maltepespor, Ereğlili Gültekin’e emanet
YEREL HABERLER Maltepespor, Ereğlili Gültekin’e emanet
İzin belgesi olmayan sürücüler geri gönderildi
YEREL HABERLER İzin belgesi olmayan sürücüler geri gönderildi
Zonguldak Jandarması'nın 'süper burun' köpekleri Taç ve Salto, hassas burunlarıyla jandarmaya katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Zonguldak Jandarması'nın 'süper burun' köpekleri Taç ...
55 yaşında kendi işini kurdu
YEREL HABERLER 55 yaşında kendi işini kurdu
Çalınan fındık sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Çalınan fındık sahibine teslim edildi
Zonguldak Kömürspor'da Batuhan Yılmaz süresiz kadro dışı bırakıldı
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor'da Batuhan Yılmaz süresiz kadro ...