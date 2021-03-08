Esnafa maske ve dezenfektan dağıtıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi ekipleri, esnafa maske ve dezenfektan dağıtımı yaptı.

Koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında Gülüç Belediyesi esnaf ve vatandaşlara uyarıda bulunuyor. Gülüç Belediyesi Meclis üyeleri ve Zabıta ekipleri, tedbirlere yönelik esnafa maske ve dezenfektan dağıttı.

Gülüç esnafı da Belediyenin duyarlılığı konusunda ekiplere teşekkür etti.

Salgınla mücadelede vatandaşlara uyarıda bulunan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Koronavirüs ile mücadele kapsamında belirlenen kural ve tedbirlere yönelik Zabıta ekiplerimiz ve Meclis üyelerimiz ile birlikte esnaflarımıza gerçekleştirdiğimiz Hes Kodu kontrolü, sigara içmemeleri, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi konusunda denetim ve uyarılarda bulunduk. Esnafımıza maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizin sağlığını korumak adına ilk günden itibaren en üst düzeyde önlem alıyoruz. Tedbirlere büyük oranda uyum sağlayan kıymetli Gülüçlülere canı gönülden teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan ricam evlerinden zorunlu olmadıkça çıkmamaları. Evde kaldığımız sürece bu tehlikeden de uzak durmuş olacağız.”

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