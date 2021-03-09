Başkan, kadın işçilerin gününü kutladı

Zonguldak’ın Ereğli’ye bağlı Ormanlı Beldesinde üretim yapan tekstil fabrikasını ziyaret eden Belediye Başkanı Bayram Başol, çalışan kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak çiçek takdim etti.

Karadeniz Ereğli’ye bağlı Ormanlı Beldesinde Bayram Başol, beldede faaliyet gösteren tekstil ve fındık fabrikalarını ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Başkan Başol’a fabrika yöneticileri de eşlik etti.

Başkan Başol ziyarette yaptığı konuşmada, “Emekçi Kadınlar Günü’nde, çalışan kadınlarımızın yanında olalım düşüncesiyle bu ziyareti gerçekleştirdim. Kadınlar Günü’nün çalışanlara ve çalışmayanlara hayırlı olmasını diliyorum. Pandemi sürecinin sonlanarak, daha rahat ve geniş bir ortamda bir kutlamanın nasip olmasını diliyorum. Göreve geldiğim son seçimden sonra Kadınlar Günü’nü salonda, eğlenceli bir şekilde kutlamayı düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Fabrikada çalışan kadınlar da alkışlarla Başkan Başol’a teşekkürlerini iletti.

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