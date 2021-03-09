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Ağrılarından duramadı gerçeği hastanede öğrendi Kalbin içinden geçen damarı operasyonla dışarı aldılar

İHA

Ağrılarından duramadı gerçeği hastanede öğrendi Kalbin içinden geçen damarı operasyonla dışarı aldılar

Bartın’da yaşayan Murat Makara uzun süren ağrılar sonrası kalp krizi geçirince, hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede kontrollerinde ana damarın kalbin içinden geçtiği tespit edildi. İlk kez bir ilçede yapılan kalp ameliyatı sonrası, Makara sağlığına kavuştu.
Yaklaşık 1 yıl önce kalp krizi geçirerek Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Murat Makara (40), şiddetli ağrıları sonrası Kdz. Ereğli’ye sevk edildi. Göğüs ağrısı şikâyetiyle hastaneye kaldırılan Makara için anjiyo yapıldı. Yapılan kontroller sonrası kalbin içinden geçtiği tespit edilen ana damar ameliyatla yüzeye çıkarıldı.
Özel Echomar Hastanesi’nde ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Ali Kemal Gür, süreç hakkında bilgiler verdi. Gür açıklamasında;
“Hastamız 40 yaşında nakil bir hasta. Bize göğüs ağrısı ile geldi. Yapılan tetkikler sonrası bir anjiyo kararı aldık. Anjiyo sonrası damarında ilginç bir şey gördük. Normalde kalp damarları kalbin yüzeyindedir, fakat Murat beyinki, özellikle ana damar kalp içerisine geçtiği için her kasılması sırasında kapanıp açılan bir görüntüsü vardı. Ameliyatı zor ve sıkıntılı bir hastalıktır. Fakat biz hastanın şikâyeti olduğu için ameliyatı yapma gereği duyduk. Kas tabakasını kestik ve damarı yüzeyselleştirdik. Şu anda bir sıkıntımız yok, hastamız şifasına kavuşacak inşallah. Bildiğimiz kadarıyla öldürücü bir hastalık değil. Dakikada 60 defa kapanıp açıldığı için hastamız göğüs ağrısı ile karşı karşıya kalabiliyor. Ameliyat toplam 3 saat sürdü. Normalde kalbi durdurmadan yapmayı düşündük ama kalp biraz kanadığı için kalbi akciğer makinesine bağlayıp yapma gereği duyduk” ifadelerini kullandı.

“Şu an çok rahatladım”
Ameliyatı gerçekleştiren doktorlara güvenerek onay verdiğini anlatan Murat Makara, teşekkürlerini ileterek şunları söyledi:
“1 yıl önce baya bir sıkıntı yaşadım. Bartın Devlet Hastanesine gittiğimde kalp krizi geçirdiğimi söylemişlerdi. Bu sıralar yine arada sürekli sıkıştırıyordu. Şiddetli bir ağrı oldu yine korkuttu beni yine acile gittik, sonra buraya gitmemizi söylediler. Hocam ameliyat dedi, biz de hocamıza güvendik onay verdik, ameliyatı yaptı. Ellerine kollarına sağlık, şu an çok rahatladım.”

Çimenoğlu, “Gurur duyuyoruz”
Kalp ameliyatı kararını vermenin kolay olmadığına vurgu yapan hastane başhekimi Dr. Nevzat Çimenoğlu, gurur duyduklarını ifade etti. Çimenoğlu açıklamasında;
“Batı Karadeniz Bölgesine hitap ediyoruz. Kalp alanında gerek cerrahi gerekse kardiyoloji konusunda çok yol aldık. Bu konuda uzmanlaştık. Allah’a şükür bütün hastalarımızdan alnımızın akıyla çıktık, bütün hastalarımız memnun. Gurur duyuyoruz. Bartın’dan gelip burada tedavi olması onur kaynağı oldu. Mühim olan hastamızı şifaya kavuşturmak. Bunu yaptığımız için mutlu ve huzurluyuz. Kolay değil bir ilçede kalp ameliyatı yaptırmak, kararını vermek kolay değil. Hastamız bize güveni sağladığı için gurur duyduk” dedi.

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