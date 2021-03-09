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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Posbıyık, Şanlıurfalı öğrencileri mutlu etti

İHA

Şanlıurfa'ya bağlı Haliliye kentinde bulunan Yediiklim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a elektronik posta yoluyla ulaşarak Atatürk büstü ve Türk Bayrağı talebinde bulundu. Başkan Posbıyık'ın talimatıyla okula Atatürk büstü, çok sayıda Türk Bayrağı ve Ereğli ile ilgili dokümanlar gönderildi.

Başkan Posbıyık, Şanlıurfalı öğrencileri mutlu etti

Şanlıurfa‘ya bağlı Haliliye kentinde bulunan Yediiklim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a elektronik posta yoluyla ulaşarak Atatürk büstü ve Türk Bayrağı talebinde bulundu. Başkan Posbıyık’ın talimatıyla okula Atatürk büstü, çok sayıda Türk Bayrağı ve Ereğli ile ilgili dokümanlar gönderildi.
Şanlıurfa’ya bağlı Haliliye kentinde bulunan Yediliklim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve Tarih Öğretmeni olarak görev yapan Muzaffer Uçan ile öğrenciler Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a elektronik posta yoluyla ulaşarak Atatürk büstü ve Türk Bayrağı talebinde bulundular.
Mektubunda okulun sosyoekonomik açıdan dar gelirli ailelerin yaşadığı bir bölgede bulunduğunu belirten Uçan, şu sözleri kaleme aldı:
“Mustafa Kemal Atatürk dünya liderleri içerisinde 21’inci yüzyıla geçebilen tek lider ve devlet adamıdır. Hala Türk halkının en büyük sevgisiyle, saygısıyla yüreklerde yaşamaktadır. Atatürk uluslararası anlayış, işbirliği ve barış yolunda çaba göstermiş üstün bir kişiliğe sahiptir. Olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir inkılapçı, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ve mücadele eden bir önderdir. İnsan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında dil, din, ırk, ayırımı göstermeyen Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur. Öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmek, onların hayal güçlerini geliştirmek, okumayı seven ve bu sayede kendi değerlerinin farkına varan bilinçli ve azimli bir nesil yetiştirmek, geleceğe umut ve ışık olmak için farkındalık oluşturmak istiyorum. Okulumuz İçin Atatürk Büstü, Türk Bayrağı ve Atatürk Posterleri talebinde bulunuyoruz. Göndereceğiniz Materyaller hem bizi hem de öğrencilerimizi ziyadesiyle mutlu edecek; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kendilerine, çevrelerine vatana ve millete faydalı birer fert olmalarına büyük katkı sağlayacaktır. Hep okuyan, Atasını tanıyan toplumlar olabilmemiz ümidiyle”

Başkan Posbıyık’tan talimat
Mektup üzerine, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne talimat vererek okula Atatürk büstü bayrak, kitap ve kenti tanıtıcı dokümanlar gönderilmesini istedi. Öğrencilerden anlamlı teşekkür Gönderilen dökümanların üzerine, Şanlıurfa Yediliklim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ulaşmasının ardından öğretmen ve öğrenciler Başkan Posbıyık’a mektup ve fotoğraf göndererek teşekkür etti.

Teşekkür mektubunda şu sözler yer aldı:
“Merhabalar Başkanım;
Göndermiş olduğunuz Atatürk büstü, bayrak ve belediyenizi tanıtıcı materyalleri aldım. Öncelikle okulum ve öğrencilerim adına size sonsuz teşekkürler sunuyorum. Tanıtım ve materyal desteğini gerçekten takdir ediyorum. Bu tanıtım ve materyaller çocuklarımızın hafızasını güçlendirdiği gibi gelecekte çocuklarımıza yön vermede kolaylık sağlayacaktır. Bu materyaller hem beni hem öğrencilerimi memnun ve mutlu etmiştir. Okulumuzdaki öğrencilerimize belediyenizi tanıma fırsatı verdiğiniz için ayrıca size ve belediyenize minnettarım.
izin gibi belediyeler ve çalışanlar sayesinde ülkemiz her geçen yıl daha da iyiye gidiyor. Gerçekten de gelecekte liderlik pozisyonlarını işgal edecek ve ekonomimizi, kültürümüzü ve politikamızı geliştirecek olan bu çocuklara vermiş olduğunuz bu destek alkışlanmaya değerdir. Ülkemizin Uluslararası alanda başarılı, üstün ve saygın olmasına yardımcı olacak gençlerimizin eğitimine olan katkılarınız buraya sığamayacak kadar değerli.
Vermiş olduğunuz kaliteli, güler yüzlü ve sabırlı hizmet anlayışınız, isteklerimizi yerine getirirken göstermiş olduğunuz titizliğiniz, anında geri dönüşümleriniz, çalışmalar sırasındaki bilgi akışını sağlamadaki özveriniz için teşekkürlerimizi bildiririz. Karadeniz Ereğli Belediyesi ile tanıştığımız için çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Olumlu dönüşünüz, bu materyaller ve her şey için çok teşekkürler.”

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