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Zonguldak'ta yolcu taşıyan araçlara HES kodu zorunluluğu

İHA

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, salgınla mücadele sürecinde üretim, imalat ve tedarik zincirinin aksamaması ilkesi açısından önem arz eden ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla yeni kararlar açıkladı.

Zonguldak'ta yolcu taşıyan araçlara HES kodu zorunluluğu

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, salgınla mücadele sürecinde üretim, imalat ve tedarik zincirinin aksamaması ilkesi açısından önem arz eden ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla yeni kararlar açıkladı.
Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. Maddeleri gereği 9 Mart 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığının 08.03.2021 tarih ve 4113 sayılı Genelgesi doğrultusunda Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanarak bir dizi kararlar aldı. Salgınla mücadele sürecinde alınan tüm tedbirlerde göz önünde tutulan üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem arz eden ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla alınan kararlar şöyle açıklandı:
"Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, başta HES kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilmesine, Terminal ve gar binalarında bulunan yeme içme (lokanta, restoran, kafeterya, pastane vb.) yerlerinin, Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 02.03.2021 tarihli 13'nolu kararı ve 03.03.2021 tarihli 14'nolu Kararı ile getirilen açılış kapanış saatlerine bağlı olmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet göstermelerine, Alınan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenlere Kabahatler Kanununun 32. Maddesine göre 427 TL (Dört yüz yirmi yedi Türk Lirası) idari para cezası verilmesine, bu cezaya emir veren Vali veya Kaymakamlar tarafından karar verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, alınan kararın birer suretinin İlçe Kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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