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Mahkemeden dönen ekmek zammında yeni gelişme ZESOB Başkanı Muharrem Coşkun; "Arkadaşlarımızdan rica ettik. Ekmeğin gramını 10 gram daha artırmayı talep edeceğiz" "Valimiz uygun görürse 230 gram ekmeği 2 TL'den satılması yönünde düzenleme düşünüyoruz"

İHA

Mahkemeden dönen ekmek zammında yeni gelişme ZESOB Başkanı Muharrem Coşkun; "Arkadaşlarımızdan rica ettik. Ekmeğin gramını 10 gram daha artırmayı talep edeceğiz" "Valimiz uygun görürse 230 gram ekmeği 2 TL'den satılması yönünde düzenleme düşünüyoruz"

Zonguldak'ta maliyetleri karşılamadığı gerekçesiyle 1.5 TL'den 2 TL'ye çıkartılan 220 gramlık ekmek zammıyla ilgili 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 50 kuruşluk zammın durdurulmasına karar vermişti. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun ise karara saygı duyduklarını belirterek "Valimiz uygun görürse 230 gram ekmeği 2 TL'den satılması yönünde tarife belirlemeyi düşünüyoruz. Arkadaşlarımızdan rica ettik" ifadelerine yer verdi.
Zonguldak'ta ham madde fiyatlarının zamlanması sebebiyle 220 gramlık ekmeğin 50 kuruşluk zamla 1.5 TL'den 2 TL'ye satılması kararlaştırıldı. Fırıncılar odasının talebi Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından belirlenen tarife ile hayata geçti. Ancak Zonguldak Valiliği; Ticaret Bakanlığı'nın bir kilogram ekmeğin 7.5 TL'den fazla olamayacağı yazısını hatırlatarak uygulanan zammın geri çekilmesini istedi. Oluşturulan itiraz komisyonunda geri çekme talebi reddedildi.
Bunun üzerine 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Valilik yürütmeyi durdurma kararı talep etti. Mahkeme de kabul ederek 50 kuruşluk zammın durdurulmasına hükmetti.

"Mahkeme kararı gelirse uygulamak zorundayız"
Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun yaşanan süreci anlattı. 590 bin nüfuslu ilde 200 fırıncıya zararına ekmek yapmasını talep etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. 220 gramlık ekmeğe 10 gram daha ekleyerek 2 TL'den satılması yönündeki ricalarının olduğunu bunu da Vali Mustafa Tutulmaz'a sunacaklarını ifade eden Coşkun, şöyle dedi:
"Geçen hafta Çarşamba günü yine itiraz komisyonunda Valilikte bir toplantı yaptık. Komisyondan itiraz reddedildi. Valimiz konuyu yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye getirdiler. Dava açmışlar ama biz de basından duyduğumuz kadarıyla mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiş. Ama bize şu ana kadar gelen bir tebligat yok. Samimi söylüyorum. Ekmek maliyetlerindeki artışın yüzde 50'sini zamma yansıtmadık. Ona göre de düşük tuttuk. Ekmek hassas bir konu. Herkesi yakından ilgilendiren bir konu. Kimisi siyasi kimisi de ekonomik olarak ilgileniyor. Ama yapılacak bir şey yok. İstemeye istemeye de yapmak zorunda kaldık. 590 bin nüfuslu bir ilde 200 fırıncıyla bu insanları zararına ekmek yapmasını talep etmemiz mümkün değil. Maliyetlerimizi yaptık. Tekrar gözden geçirdik. 10 gram daha ekleyebiliriz. 230 grama tekrar 2 TL yapmayı düşünüyoruz. Sayın valimiz uygun görürse 10 gram ekleyecek tekrar 230 gramdan satılması yönünde karar alacağız. Arkadaşlardan rica ettik. 10 gram daha ederek 230 gramı 2 TL'den satarak yeni maliyetleri bu şekilde düzenlemeyi düşünüyoruz. Mahkeme kararı gelirse uygulamak zorundayız. Mahkeme kararı gelmediği sürece vermiş olduğumuz tarife devam edecek. Şu andaki yasal prosedürümüz bu" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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