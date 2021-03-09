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Dolandırıldığını anlayınca yatırdığı parayı geri istedi

DHA

Dolandırıldığını anlayınca yatırdığı parayı geri istedi


Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde telefonda tanıştığı ve kendisiyle evlenmek istediğini söyleyen Bulgaristan uyruklu kadının adına 6 bin TL yatıran A.D., kısa süre sonra dolandırıldığını anlayınca, parayı geri istedi. Parayı geri veremeyeceğini söyleyen görevli memurla tartışan A.D.'yi çağırılan polis ekipleri sakinleştirdi.
Ereğli ilçesinde inşaat işçisi A.D., cep telefonuyla kendisini arayan kadınla tanıştı. A.D., Bulgaristan uyruklu olduğunu söyleyen kadınla arkadaşlığını ilerletti. Telefonun diğer ucundaki kadın, kendisiyle evlenmek istediğini, ancak Türkiye'ye gelecek parası olmadığını söyledi. Bunun üzerine PTT şubesine giden A.D., kadının adına 6 bin TL yatırdı. Parayı yatırdıktan sonra kadına ulaşamayan A.D., tekrar PTT şubesine gitti. Görevli memurdan yatırdığı parayı geri isteyen A.D., olumsuz cevap alınca tepki gösterdi. Görevli memurla yaşadığı tartışma sonrası şubeye polis çağrıldı. Polise dolandırıldığını anlatan A.D., parasını geri istediğini söyledi. Polis memurları ise karakola giderek şikayetçi olmasını istedi. A.D. bir süre sonra PTT şubesinden ayrıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2021-03-09 17:09:18

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