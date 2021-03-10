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Nüfusu azalan Zonguldak'ta kentin kurtuluş projesi Filyos

DHA

Nüfusu azalan Zonguldak'ta kentin kurtuluş projesi Filyos


Gürkay GÜNDOĞANAytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)EMEKLİ sayısının aktif çalışan sayısını geçtiği Zonguldak'ta, nüfus son 10 yılda 28 bin 499 kişi azaldı. Emeğin başkentinden emeklinin başkentine dönen Zonguldak'ta, yapılan çalışmalarla maden sektörünün yanında yeni istihdam alanları yaratılmaya çalışılırken, 20 bin kişi istihdamın hedeflendiği Filyos projesi, kentin kurtuluş projesi olarak görülüyor. 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ki sanayi kalkınmasından itibaren taş kömürüyle ülke ekonomisine uzun yıllar katkı sağlayan Zonguldak'ta son yıllarda emekli sayısı, aktif çalışan sayısının üzerinde seyrediyor. Zonguldak SGK İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, kentte toplam 141 bin 650 aktif sigortalı bulunurken, 162 bin 793 emekli bulunuyor. Kentte, emekli sayısının çalışan sayısı 21 bin 143 kişi daha fazla. Özellikle enerji sektöründe taş kömürüne olan ilginin azalması ve 1990'da 35 bin işçinin çalıştığı Türkiye Taşkömürü Kurumu´nda (TTK) işçi sayısının 7 binlere düşmesi, kentten göçü arttıran nedenler arasında yer aldı. Farklı istihdam alanların da oluşturulmaması nedeniyle iş bulmakta güçlük yaşayan gençler, büyük şehirlere göç ediyor. Nüfus sayımına göre İstanbul'da 125 bin 533 Zonguldaklı yaşıyor. 2010'da 619 bin 703 olan Zonguldak nüfusu 2019 yılında 596 bin 53, 2020 yılında ise 591 bin 204 olarak açıklandı. Kentin nüfusunun 10 yılda 28 bin 499 kişi azaldığı görüldü. 
KENTİN KURTULUŞ PROJESİ FİLYOS 
Zonguldak Valiliği ve bazı sivil toplum kuruluşları ile dernekler kentte farklı istihdam alanları yaratmak için çalışmalar yapıyor. Çaycuma ilçesinde bağlı Filyos beldesinde çalışmaları devam eden Filyos Projesinin hayata geçmesiyle gelecek yıllarda 20 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da lojistik merkezi kurarak Karadeniz'deki doğalgazı Filyos Limanı'ndan karaya çıkartacak olması kentin enerji sektöründe yeninden adının anılmasına neden oldu. Zonguldak'ta vatandaşlar da Filyos'u kentin kurtuluşu olarak görmeye başladı. Balıkçı Zeki Beybeyoğlu (40), maden sektörünün geriye gitmesi nedeniyle kentte nüfusun da gerilediğini belirterek, "Önceden maden işçisi vardı. 50 bin işçi vardı kentte. Küçülmeye gidince kent herkes kaçtı buradan. Bugün 110 bin nüfus var merkezde. Böyle giderse daha da geriye gideriz. Acil olarak Filyos'un bitirilip Zonguldak'a fabrikalar kurulması lazım. Yoksa bu şehir daha kötüye gider. Filyos sadece Zonguldak'ın değil Türkiye'nin kurtuluşudur. Birçok yabancı ülkelerin buraya mal getirmesi demektir. Fabrikalar kurulunca buranın gençleri ekmek yiyecek. İnşallah diyoruz" diye konuştu. 
'İSTANBUL'A KAPICILIK YAPMAYA GİDİYORLAR' 
Emekli madenci Oktay Girgin ise, Zonguldak'ın geçmişte Türkiye'nin en önemli şehirleri arasında yer aldığını ifade ederek, "TTK emeklisiyim. Biz 40 bin işçiyle çalıştık. Harika, çok hareketli bir şehirdi. İş sorunu yok denecek kadar azdı. Şu andaki durumu hep beraber görüyoruz. Filyos'u görmek lazım. Şu an için ne söylesek yanlış olacak. Bunun icraatını görmemiz lazım halk olarak. Olur mu? Mükemmel olur. Ancak görmek lazım. Zonguldak'ta nüfus azalıyor. İnsanlar iş yok diye göç ediyorlar. Anne ve baba köye yerleşmiş ama çocuklar gelecek yok diye kenti terk ettiler. İnsanların tedirginliği korkusu nedeniyle İstanbul'a kapıcılık yapmak için bile gidiyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK
2021-03-10 08:27:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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